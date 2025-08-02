Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Zirvede Türkiye-İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan, düzensiz göç konusunda birlikte çalışmaya dikkat çekerken, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı. Gazzede acil ateşkes ve yardım için uluslararası topluma çağrı yapan Erdoğan, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulması olduğunu vurguladı.