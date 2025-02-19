İstanbulda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbulda 19-21 Şubatta beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarındaki kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Türk Hava Yolları THY 19 Şubat İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyururken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15inin iptal edileceği açıklandı.