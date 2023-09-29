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İstanbul'da yağmur etkili oldu yollar göle döndü! Metroları su bastı I Tramvay seferlerinde aksama... Vatandaşlar mahsur kaldı / 29.09.23

İstanbul'da yağmur etkili oldu yollar göle döndü! Metroları su bastı I Tramvay seferlerinde aksama... Vatandaşlar mahsur kaldı / 29.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İstanbul'da yağmur etkili oldu yollar göle döndü! Metroları su bastı I Tramvay seferlerinde aksama... Vatandaşlar mahsur kaldı / 29.09.23

Takvim 00:40
02

Gezi Parkı davasında "Kızıl Soros" Osman Kavala ve Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın cezası onandı / 29.09.23

Takvim 01:04
03

Şirinevler'de bir binada patlama: Ölü sayısı 3'e yükseldi / 29.09.23

Takvim 00:44
04

Gezi kararı sonrası CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay'ı hedef aldı! Kızıl Soros Osman Kavala'yı savundu / 29.09.23

Takvim 01:04
05

Yine cenaze namazı yine suratlar 5 karış! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazında yan yana poz vermedi / 29.09.23

Takvim 00:42
06

Tam at pazarlığı! İYİ Parti'den CHP'ye teklif: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın / 29.09.23

Takvim 00:37
07

Almanya'ya 6 milyonluk yeni vurgun: Yasemin Gündoğan'ın taktiğini kullanmış! / 29.09.23

Takvim 00:55
08

CHP'li isim Kültür Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali kararını destekledi partisini bombaladı: FETÖ'nün kuyruğu oldunuz! / 29.09.23

Takvim 00:58
09

Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi vermişti! 40’tan fazla model cepte | Detaylar belli oldu! Nasıl başvurulacak?

Takvim 01:06
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