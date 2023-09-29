Son dakika haberleri... İstanbulda günlerdir yapılan yağış uyarılarının ardından yağmur etkisini gösterdi. İBBnin gerekli önlemleri almaması sebebiyle yollar göle dönerken bazı metro istasyonlarını su bastı. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Sağanak yağışın etkili olduğu Arnavutköyde de Hacımaşlı Mahallesinde bulunan Domuz Deresi taştı. Dere yatağında bulunan mermer fabrikası sular altında kaldı. Fabrikada bulunan 7 kişi çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.