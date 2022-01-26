İstanbullu karla boğuşurken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği görüntüler ortaya çıktı: Kar küreme aracıyla geldi / 26.01.22

Son dakika haberleri... İstanbulda günlerdir süren uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla hayat felç oldu. İBBnin gerekli önlemleri almaması ve yeterli tuzlamanın yapılmaması sebebiyle İstanbullu yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Sarıyerde Balıkçı Kahraman isimli restoranda olduğu öğrenildi. Bugün ise Ekrem İmamoğlunun balıkçıya geliş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca bir kar küreme aracının Ekrem İmamoğlunun aracına eskortluk ettiği görüldü.