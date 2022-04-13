İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yapan Murat Ongun: Nereden bileyim kar yağacağını, İmamoğlu 'keyfine bak' dedi / 12.04.22

Geçtiğimiz aylarda İstanbulu etkisi altına alan kar yağışında CHPli İBB sınıfta kalmış, Ekrem İmamoğlunun bir balıkçıda İngiliz Büyükelçiyle görüntüleri, yancısı İBB Sözcüsü Murat Ongunun da yurt dışında tatilde olduğu belgelenmişti. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Murat Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağdaki tatillerden daha ucuz olduğunu savundu. İBB Sözcüsü, tatili neden iptal etmediği konusundaki eleştirilere de Nereden bilebilirim İstanbula kar yağacağını şeklinde cevap verdi. Öte yandan Ongun, İmamoğlunun kendisine Bak keyfine dediğini ifade etti.