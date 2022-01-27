İstanbullu karla mücadele ederken balık keyfi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iş PR'a gelince makamında yemek yedi / 26.01.22

Meteoroloji tarafından günler öncesinden duyurus yapılan kar haberi CHPli İBBnin beceriksizliği nedeniyle İstanbulluya adeta kabusu yaşattı. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar ve toplu taşıma sisteminin çökmesi herkes tarafından tepki ile karşılanırken CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o sıralarda bir balıkçıda görüldü. Skandal olayı 1 saatlik yemek molası olası diye geçiştirmeye çalışan İmamoğlunun 1 ay önce paylaştığı bir videoda Dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez diyerek odasında yemek yediği PR görüntüleri kendisiyle nasıl çeliştiğini gözler önüne serdi.