İstanbul'un fethinin 569. yılı: Batı'da korku ve endişeyle İslam dünyasında ise coşkuyla karşılandı! / 28.05.22

İslam Peygamberi Hazreti Muhammedin Konstantiniyye İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. hadisiyle müjdelediği fethin 569. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbulun fethi Batıda korku ve endişeyle İslam dünyasında ise coşkuyla karşılandı. Öte yandan İstanbulun fethinin 569. yılının coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde yaşanacak. Atatürk Havalimanının olduğu alana yapılacak millet bahçesi, 29 Mayıs İstanbulun Fethinin yıl dönümünde ilk fidanlarıyla buluşacak.