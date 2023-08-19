Siyasi ikballeri uğruna İstanbulluyu hizmetten ve belediyecilikten mahrum bırakan, il il gezip adaylık kovalayan Ekrem İmamoğlu, megakent için harcanması gereken paraları da çar çur etti. CHPli İBBnin Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti temini adı altında Youtuber, Blogger, Vlogger ve Influencerlara günlüğü 25 bin liradan ödeme yaptığı öğrenildi. Bu bağlamda Takvim.com.tr, İmamoğlunun PR ve reklam yolunda dağıttığı ballı ihaleleri ve harcadığı milyon liraları mercek altına aldı. İmamoğlu yönetiminin son yıllarda verdiği 563 ihaleye 850 milyon TLden fazla ödeme yaptığı öğrenildi. 2010dan 2023e İBBnin ihale tutarları incelendiğinde İmamoğlunun göreve geldiği 2019dan bu yana bariz artış olduğu gözlemlendi.