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İstanbul'un parası böyle iç edildi! Fenomenlere günlük 25 bin TL ödeyen İmamoğlu'ndan reklam ve PR'a milyonlar: Akçeli işler ballı ihaleler / 18.08.23

İstanbul'un parası böyle iç edildi! Fenomenlere günlük 25 bin TL ödeyen İmamoğlu'ndan reklam ve PR'a milyonlar: Akçeli işler ballı ihaleler / 18.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstanbul'un parası böyle iç edildi! Fenomenlere günlük 25 bin TL ödeyen İmamoğlu'ndan reklam ve PR'a milyonlar: Akçeli işler ballı ihaleler / 18.08.23

Takvim 07:13
02

Galatasaraylı futbolcu Bodrum'da fena dayak yedi! / 13.08.23

Takvim 01:17
03

Memur ve memur emeklisine ‘fark’lı maaş: Enflasyon artışıyla birlikte toplu sözleşme zammı! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 02:04
04

CHP'de bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı / 19.08.23

Takvim 01:44
05

KKTC'den BM'ye net mesaj: Pile-Yiğitler Yolu Projesinden geri dönüş yok... BM araçları kepçe ile süpürüldü / 18.08.23

Takvim 03:21
06

Galatasaray'da savunmaya sürpriz Hollandalı! Erden Timur yeni transferin ipuçlarını verdi! / 18.08.23

Takvim 03:11
07

İzmir'deki CHP'li belediyelerde maaş krizi! Ücret adaletsizliğine karşı işçiler eylem yaptı / 18.08.23

Takvim 02:05
08

İmamoğlu'nun "Partiler üstü İstanbul ittifakı" diyerek göz kırptığı HDP'den alçaklık! PKK kanalında Öcalan'a özgürlük istediler / 18.08.23

Takvim 01:34
09

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 'Büyük bir imkan' diyerek açıkladı: Vatandaş evini yaptıkça para vereceğiz / 18.08.23

Takvim 03:27
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