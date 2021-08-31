İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de yarım kalan projelerde inşaat çalışmaları başladı / 31.08.21

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Fikirtepe’de ihalesi tamamlanan ve ruhsat alınan alanlarda inşaat başladı. İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de, mağduriyetleri gidermek için devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Yeni Fikirtepe’ için ilk kazmayı vurdu. Yeni projelerde yeşil alan miktarı da yüzde 70 arttırıldı. Bakanlık iştiraki Emlak Konut GYO eliyle yapılan konutlar etaplar halinde 4 yılda hak sahiplerine teslim edilecek.