14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesi, enkaz üzerinde tepinip siyaset devşirenlere çok net cevap verdi. Demokratik haklarını her daim yanlarında olan Başkan Erdoğan ve AK Partiden yana kullandı. Çıkan bu tablonun ardından CHP zihniyeti içindeki nefreti ortaya dökerek, AK Parti’ye oy veren depremzedeleri fişleyip hakaretler yağdırdı. Daha iktidara gelmeden, depremzedelerin yardımını kesen ve onları sokağa atan CHP zihniyeti bir kez daha sınıfta kaldı. Oysaki. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti ise Kılıçdaroğlu ve CHPye verilen oy oranlarına bakmaksızın Türkiyenin her yerinde hangi partili olursa olsun hizmetlerine devam ediyor. İşte AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark...