Muğlanın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler Emeğe uzanan eller kırılsın sloganlarıyla Kılıçdaroğluna yüklendi. Peki Akbelen gerçekleri neler, CHP ve yandaşlarının iddia ettiği gibi çevre katliamı var mı, santral bölgede nasıl bir faaliyet yürütüyor? İşte detaylar...