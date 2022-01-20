İşte CHP'li ABB'nin maaşa bağladığı FETÖ bağlantılı Rasim Bölücek'in karanlık dosyası! Neler var neler / 20.01.22

CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 40’a yakın CHP’li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştirak şirketlerinin yönetimine atayıp maaşa bağladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun New York’ta yaşayan danışmanı Rasim Bölücek de o isimlerden biri. Bölücek, CHPnin 15 Temmuz darbesinde FETÖyü aklamak için kullandığı kontrollü darbe söyleminin mimarı. Öte yandan FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Enver Altaylı, hakkında düzenlenen iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun akıl hocası Rasim Bölücek ile 1159 adet telefon görüşmesi yaptıkları tespit edilmişti. İşte CHPli ABBnin Rasim Bölüceke ballı maaş kıyağının detayları ve Bölücekin karanlık dosyası.