CHPli Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde naylon fatura skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TLlik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIRa gıda sevkiyatı süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoza hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı. Öte yandan İhaleye fesat karıştırma, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.