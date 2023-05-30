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İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23

İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23

Takvim 01:04
02

Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek / 30.05.23

Takvim 01:40
03

Tarihi keşifler meyvelerini veriyor: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 36,3 azaldı

Takvim 01:33
04

Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar / 30.05.23

Takvim 03:40
05

Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi... / 29.05.23

Takvim 02:43
06

ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu / 29.05.23

Takvim 01:18
07

Milyonlara yeni takvim: 3 Temmuz son tarih! Detaylar belli oldu

Takvim 02:57
08

8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi / 30.05.23

Takvim 02:12
09

Başkan Erdoğan rotayı çizdi: 455 milyarlık yatırım 6 milyonluk istihdam!

Takvim 04:27
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