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İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23
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01:04
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02
Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek / 30.05.23
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01:40
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03
Tarihi keşifler meyvelerini veriyor: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 36,3 azaldı
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01:33
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04
Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar / 30.05.23
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03:40
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05
Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi... / 29.05.23
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02:43
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06
ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu / 29.05.23
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01:18
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07
Milyonlara yeni takvim: 3 Temmuz son tarih! Detaylar belli oldu
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02:57
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08
8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi / 30.05.23
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02:12
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09
Başkan Erdoğan rotayı çizdi: 455 milyarlık yatırım 6 milyonluk istihdam!
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04:27
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