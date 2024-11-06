Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere Esenyurt tarifesi uygulandı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kararın ardından siyasi istismar için Mardine koşan ve DEMliler için miting yapan Özgür Özelin konuşma yaptığı sırada yanında bulunan DEMli Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demirin surat ifadesi dikkat çekti. Özgür Özelin TUSAŞa terör saldırısı sözünü kullandığı anda Devrim Demirin kafasını çevirdiği ve dişlerini sıktığı görüldü.