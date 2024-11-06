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İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı! / 06.11.24

İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı! / 06.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı! / 06.11.24

Takvim 02:28
02

UNESCO'dan skandal! PKK'nın propaganda sorumlusu Gülistan Tekik "Öldürülen Gazeteciler" listesine eklendi | Arka plandaki siyonist el / 06.11.24

Takvim 02:47
03

TAKVİM gündeme getirmişti! Batman'da valiyi tehdit edip "İsrail sizden daha iyidir" diyen DEM'li bölücü gözaltına alındı / 06.11.24

Takvim 01:09
04

ÖZEL | Galatasaray'da kriz! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor / 06.11.24

Takvim 01:23
05

Washington Moskova hattında uçak krizi! Rus ajanları Almanya’ya patlayıcı mı soktu / 06.11.24

Takvim 03:15
06

Avrupa devleri Yunus'un peşinde! 4 takım istiyor / 06.11.24

Takvim 01:17
07

İsrail ordusunda suikast paniği! İran harekete geçince komutanı korumaya aldılar / 06.11.24

Takvim 00:23
08

İzmit Tüpraş rafinerisinde şiddetli patlama! Tatbikat sonrası dumanlar yükseldi... Yangın kontrol altına alındı / 06.11.24

Takvim 03:17
09

Kartal'a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı! / 06.11.24

Takvim 05:20
10

Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş asgari ücret açıklaması: Maksimum ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz / 06.11.24

Takvim 07:42
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