İmralıdan gelen PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın talimatı sonrası DEM Partinin yol haritası şekillenmeye başladı. Parti 120 noktada halk buluşması yapacak. Süreç detaylarıyla anlatılacak. İmralı Heyetinin Başkan Erdoğandan randevu istemesi beklenirken DEM Eş Başkanları Meclis turuna çıkacak. Sürece müteakip Suriyenin kuzey doğusuna bir ziyaret gündemde. Bilindiği üzere YPG, Öcalanın çağrısına rağmen şark kurnazlığı peşine düşüp Bizi kapsamıyor dedi. YPGye yalanlama bizzat İmralı Heyetinden geldi. Sırrı Süreyya Önder çağrının YPGyi de kapsadığını dile getirdi.