Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Müfettişlerin hazırladığı rapora A Haber ulaştı. Gizli tanık Serdar Sertçelikin kaçma şüphesine rağmen polisin iletişimi kesmediği belirtilirken; Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ses kayıtlarının olduğu bu kayıtlarda bazı devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği ifade edildi. Sertçelikin kaçış sürecinde 3 araç değiştirerek İstanbula gitmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması raporda yer aldı. Kumpastaki WhatsApp üçgeni ise en çarpıcı detaylardan... Nurullah Özgür Kopuk, emniyet müdürü Şevket Demircan ve firari Serdar Sertçelik arasında tele - trafik köprüsünü kurdu. Kopuk, Sertçelikin Beni Kaplanın ekibi vurdu dediğini aktardı. Daha sonrasında Sertçelikin Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı dediğini söyledi.