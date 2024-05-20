İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşimin de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Kaza sonrası helikopterin düştüğü arazinin görüntüleri ortaya çıktı. A Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulunan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, “Bölgede hava sıcaklığı 7 dereceydi. Sağ olsalar bile donma ihtimalleri var” ifadelerini kullandı. Peki bölgenin coğrafi özelliği nasıl? İşte tüm detaylar...