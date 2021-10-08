İşte Kılıçdaroğlu'nun önsözünü yazdığı CHP'nin Yeni Anayasası! İlk 4 madde değişti, Atatürk ve Türk milleti çıkarıldı / 08.10.21

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Yeni Anayasa tartışmalarına yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları damga vurdu. Daha önce Anayasa'nın değiştirilemez olan ilk 4 maddesini değiştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sözleri yeniden gündeme gelince dediklerini inkar etti. Ancak CHP lideri her ne kadar bu sözlerini inkar etse de, kendi başını çektiği muhalefet tarafından ortaklaşa hazırlanan, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun kaleme aldığı ve dokunulmaz maddeleri değiştiren metne bizzat önsöz yazdı.