Kandildeki terör ininden CHP - DEM ittifakına yeni istikamet geldi. PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP - DEM uzlaşısıyla eş güdümlü olarak sokak çağrısı yaptı Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır dedi. CHP - DEM hattındaki uzlaşının önemli olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHPyi çökerteceğiz şeklinde konuştu. Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özelle de kayyum birliği yaptı. Özelin CHP olarak kayyumlardan rahatsızız sözleri sonrası Karasu, Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler diyerek CHPye talimat verdi.