Son dakika haberleri... Türkiyenin yerli otomobili Togg için tarihi bir gün daha! ABDnin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024te Türkiyenin yerli otomobili Toggun yeni modeli T10F fastback modeli dünya sahnesinde yerini aldı. Yeni model TOGG T10F ilk tanıtım videosu ve görüntüler de gelirken yerli otomobil tam anlamıyla hayran bıraktı. İhracat konusunda açıklama yapan TOGG CEOsu Gürcan Karakaş Avrupaya girmek istiyoruz, bu senenin sonunda Almanya hedefimiz. Almanyadaki yapımızı oluşturuyoruz. Almanya pazarına girmek istiyoruz. Bu senenin sonunda girmiş olacağız diye konuştu. Peki Togg T10Fnin özellikleri neler? Ne zaman yollarda olacak? İşte detaylar...