Seçimlere sayılı bir zaman kala İslami değerleri hatırlayan, O iftar senin, bu iftar benim diyerek çadır çadır dolaşan CHPliler hem takiye yapıyor hem de takiyeye arka çıkıyor... CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Canan Kaftancıoğlu’nun ikiyüzlü tutumunu savunarak, domuz pirzolası olayına saptırma, bilgi eksikliği savunması yaptı. Şimdilerde En Müslüman benim profili çizen CHPliler arasında başı çeken Canan Kaftancıoğlunun geçmişinde İslami değerleri hedef alan birçok söylem mevcut. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.