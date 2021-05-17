İşte terör devleti İsrail'e destek veren ülkeler! Baş katil Netanyahu paylaştı / 16.05.21

İsrail Filistinde masumları katletmeye devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Bugüne kadar düzenlenen saldırılarda 181 kişi hayatını kaybetti. İsrailin katliamına birçok ülke sessiz kalırken, bazı ülkeler ise açıkça İsraile destek olarak katliama sahip çıktı. Netanyahunun paylaşımında bulunan Bosna Hersekten ise bir açıklama geldi. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Šefik Džaferović, Bosna ve Hersek, Gazzede masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. dedi.