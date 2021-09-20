İşte THY'nin başarısı! Alman devi Lufthansa nakit yardımını ödemek için 2,14 milyar euro sermaye artırımına gidiyor

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY'nin uluslararası arenadaki başarısı Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın düştüğü son durumla bir kez daha ortaya çıktı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz hafta CNN International'a verdiği röportajda 2020'de pandemiye rağmen devlet yardımı almadıklarını belirtirken Lufthansa ise kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için 2,14 milyar euroluk sermaye artırımı yapacağını duyurdu.