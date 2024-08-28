Türkiye günlerdir İstanbul Boğazında Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor. İBBnin Basit Onarım kılıfıyla göz yumduğu bölgede sertifikalı 100 kayın ağacının kesildiği ortaya çıktı. Bölgenin havadan çekilen öncesi ve sonrası görüntüleri bölgedeki ağaç katliamını net olarak ortaya koydu. Öte yandan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin tuttuğu tutanak ortaya çıktı. Tutanakta doğal zemine ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunarak tahribat yapıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.