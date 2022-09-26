Son dakika haberi | Irkçılık üzerine siyaset yapan Zafer Partisi bu kez içten karıştı. Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağı eleştirdiği gerekçesiyle bir arkadaşıyla birlikte 20 kişinin saldırısına uğradığını iddia ederken, partideki Ümit Özdağ tayfası ise Çamı kripto FETÖcü olmakla suçladı. Çam ve arkadaşının Zafer Partisi Genel Merkezinden çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüye Takvim.com.tr ulaştı. Görüntülerde Soner Çamın kalabalık bir grup tarafından salondan çıkarıldığı, yaşanan arbede sırasında partili bir kişinin Çamın arkadaşına kafa attığı görülüyor.