CHPde eski genel başkan Deniz Baykalın kızı Prof. Dr. Aslı Baykalın istifasının yankıları sürüyor. Aldığı karar sonrası takvim.com.trye konuşan Baykal, Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim ifadelerini kullanmıştı. İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından CHPye sert eleştirilerle yüklenen Aslı Baykal, partideki savrulmaya dikkat çekti. CHP’nin gayri millî bir pozisyona geldiğini ifade eden Baykal, CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını ve istifasının temel sebebinin bu olduğunu dile getirdi.