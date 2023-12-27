ABD ile Çin arasındaki rekabet her geçen gün kızışırken iki ülke arasında yıllar önce yaşanan casusluk savaşı da yeniden gündeme geldi. Wall Street Journal, CIA ve Çin arasındaki casusluk dosyasını yeniden açtı. Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nun CIA’in dikkatini dağıttığını belirten Wall Street Journal, 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD’nin Çin konusunda zaten geriye düştüğüne dikkat çekerken CIA’i bekleyen zorluklara dikkat çekti. İşte, ABD ile Çin arasındaki casusluk krizi ve Beyaz Saray’da dilden dile dolaşan Korkunç Çin Dosyası…