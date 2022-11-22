Son dakika haberi! Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. İstiklal Caddesindeki patlamaya ilişkin, Hüsam kod adlı teröristin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Firari Bilal Hassanın kaçışında yardım ve yataklık eden ve saldırıdan sonra kaçtığı Azezde yakalanarak İstanbula getirilen Hüssam A. kod adlı Hasan Ali isimli şüpheli de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında. Albashir ve Bilal Hassan’ı araçla Antakya’dan teslim alarak Ceyhan’a götüren ve tutuklanan iki kişiden Tareq A. ifadesinde “Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye’ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim” dedi.