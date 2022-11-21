İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki saldırının arkasında terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin sözde istihbarat yapısı ‘NEL’in olduğu belirlendi. Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in eğitim aldığı yapının başındaki ismin ise ‘Hacı’ kod adlı Hasan Şerif olduğu tespit edildi. Hain saldırının ardındaki yapının içerisinde terörist Albashire bomba düzeneğini hazırlayıp saldırı sonrası yurt dışına kaçan Bilal kod adlı terörist Ahmet Haj Hassan, kalleş saldırının faili ile sahte eşi ve suç ortağı olan Bilali saldırı sonrası yurt dışına kaçırmayı planlayan Jarkas kardeşler de dahil 12 kişi bulunuyor. İşte Taksimi kana bulayan NEL ve hain yapının perde arkası...