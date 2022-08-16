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7/24 Dinle Takvim İsveç cephesinde laf var icraat yok: Muhtıranın koşullarını yerine getireceğiz / 16.08.22
İsveç cephesinde laf var icraat yok: Muhtıranın koşullarını yerine getireceğiz / 16.08.22

İsveç cephesinde laf var icraat yok: Muhtıranın koşullarını yerine getireceğiz / 16.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsveç cephesinde laf var icraat yok: Muhtıranın koşullarını yerine getireceğiz / 16.08.22

Takvim 01:52
02

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
05

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
06

Sınırda Yunan zulmü! MSB açıkladı: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti / 16.08.22

Takvim 01:27
07

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde çarpıcı detaylar: Sayıkladığı isimler kim? / 16.08.22

Takvim 06:14
08

'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet hastaneden taburcu edildi! Adresi gizli bir eve yerleştirildi / 16.08.22

Takvim 01:44
09

Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununu uzman kişi anlattı: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok! / 16.08.22

Takvim 01:38
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