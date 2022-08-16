Son dakika haberleri... Madridde düzenlenen NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra, üyelik müzakareleri yürüten İsveç ve Finlandaniyanın uyması gereken şartları berlilemişti. İsveç FETÖ üyesi teröristin iade talebini reddettiği gibi PKK yandaşı teröristlerin rahatça gösteri yapmasına herhangi bir müdahalede bulunmamıştı. Türkiyenin yaşananlara tepkisi ve tavizsizliği İsveçi açıklama yapmaya zorluyor. Henüz kaydadeğer bir adım atmayan İsveçin Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zabtının koşullarını yerine getireceğiz ifadelerini kullandı.