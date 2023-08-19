NATOya girmek için Ankaranın kapısında mekik dokuyan İsveç, bir yandan da İslama yönelik nefret hareketlerinin öncüsü olmayı sürdürüyor. Daha önce Kurban Bayramının birinci gününe denk gelen 28 Haziranda ve 20-31 Temmuz tarihlerinde Kuran-ı Kerim yakan Salwan Momika isimli esfel-i safilin yine polis koruması altında mukaddetsatımıza saldırdı. İsveç Parlamentosu önünde gerçekleşen rezil olayda İsveç polisi Kuranın yakılmasını engelleyenleri gözaltına aldı. Kutsalımıza saldıran Momikaya İsveç makamları 10u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis ile kalkan oldu. Öte yandan yanan Kuran-ı Kerimi söndürmeye çalışan kadın gözaltına alındı.