Son dakika haberi! Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Stram Kurs lideri Rasmus Paludanın, polis korumasında Kuran-ı Kerim yakmasından önce, İsveç polisine gözaltına alınan arkadaşını serbest bıraktırdığı ortaya çıktı. Paludanın arkadaşının fotomuhabiri Orhan Karana sözlü tacizde bulunduğu ve tehdit ettiği belirlendi. Karan, gözaltına alınan kişinin, Paludanın Kuran-ı Kerimi yakmasını canlı yayınlamakla görevlendirildiğini kaydetti. Öte yandan Paludan, kendisine terörist diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayeve yanıt olarak, Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim dedi.