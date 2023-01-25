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7/24 Dinle Takvim İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı / 24.01.23
İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı / 24.01.23

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı / 24.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını canlı yayınlayan kişiyi önce gözaltına aldığı Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı / 24.01.23

Takvim 02:32
02

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
03

TV5'teki firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü aklama yayınına RTÜK'ten ceza / 11.01.23

Takvim 01:54
04

Lider Galatasaray Monaco’nun genç yıldızını gözüne kestirdi! Aslan’da yeni rota Boadu / 19.01.23

Takvim 01:34
05

Başkan Erdoğan 1 yılda sayısız eser ve hizmete imza atarken, 6'lı masa bir adım ileri gidemedi! İşte 1 yılda yapılanların listesi... / 25.01.23

Takvim 01:00
06

Kemal Kılıçdaroğlu'na dert yanan işçilere şok! CHP'li Çiğli Belediyesi hakkını arayanlara soruşturma başlattı / 25.01.23

Takvim 02:22
07

TAKVİM, Fenerbahçe'de yaşanan düşüşü masaya yatırdı / 25.01.23

Takvim 01:48
08

ABD, İsveç’teki iğrenç olaya arka çıktı: Tahrik edici ya da iğrenç olabilir ancak yasal / 24.01.23

Takvim 00:00
09

Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ittifakını bitirme planı! İlhan Kesici ve Faik Öztrak bombası... / 24.01.23

Takvim 02:38
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