İsveç yok sana NATO! Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, YPG/PKK'ya yardım için destek aldıklarını söyledi / 09.06.22

İsveçte terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, Sosyal Demokrat Partisinden, terör örgütü PKKnın Suriyedeki kolu olarak bilinen YPG-YPJye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını söyledi. İsveçte, PKK üyesi olan ve İsveç Parlamentosu vekili Amineh Kakabahevin İçişleri ve Adalet Bakanı Johanssona karşın yapılan güvensizlik oylamasında Johanssona lehte oy kullanması ülkeyi karıştırmıştı. İsveç gazetesi Expressen, Anderssona ateş püskürerek ülkenin güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve vahşi olarak nitelendirdiği Kakabahev ile el sıkıştığını ifade etmişti.