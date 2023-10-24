Son dakika haberi! İsveçin NATOya katılım protokolü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi. G20 sonrası konuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada ABDnin F-16lar için İsveçi masaya getirdiğini belirterek, Benim de kongrem var. TBMMden böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, İsveçin NATOya Katılım Protokolünü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.