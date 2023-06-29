NATO zirvesi öncesinde İsveçte skandal bir provokasyon kayıtlara geçti. Stokholmde Kurban Bayramının ilk günü polis koruması altında Kuran-ı Kerimin yakıldı. Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu aşağılık eyleme tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek mesajı verdi. Öte yandan Kuran-ı Kerimi yakmaya planlayan ismin Salwan Momika isimli 37 yaşında bir adam olduğu ortaya çıktı.