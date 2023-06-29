NATOya girmek için Ankaranın kapısında mekik dokuyan İsveç bir yandan da İslamı hedef alan nefret hareketlerinin hamisi oluyor. Stockholmde Kurban Bayramının ilk günü polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakıldı. Mukaddesatımızın hedef alınmasına Türkiyeden sert tepki gelirken İsveç basınını NATOya giremeyeceğiz endişesi sardı. Hakan Fidanın Göz yuman İsveç suç ortağıdır mesajının altını çizildi, NATO kaderinin Ankaraya bağlı olduğu vurgulanan haberlerde Türkiye kızacak ifadesi kullanıldı. Öte yandan rezil olayın faili olan Salwan Momika, Kuran-ı Azimüşşanı Nükleer silahlardan daha tehlikeli bir kitap olarak tanımlayıp Müslümanlara nefret kustu.