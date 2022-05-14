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7/24 Dinle Takvim İsveç'te PKK skandalları bitmek bilmiyor! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu parlamentoya çıkardılar / 14.05.22
İsveç'te PKK skandalları bitmek bilmiyor! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu parlamentoya çıkardılar / 14.05.22

İsveç'te PKK skandalları bitmek bilmiyor! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu parlamentoya çıkardılar / 14.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

İsveç'te PKK skandalları bitmek bilmiyor! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu parlamentoya çıkardılar / 14.05.22

Takvim 02:35
02

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
03

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
04

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak / 11.05.22

Takvim 01:18
05

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor? / 09.05.22

Takvim 02:13
06

Dünyaya açılmak isteyen ve dış pazarını büyütmek isteyen KOBİ'lere büyük fırsat: KOSGEB'den 300 bin lirayı aşan destek / 10.05.22

Takvim 01:18
07

CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı / 02.05.22

Takvim 01:31
08

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
09

Devlet çiftçinin yanında: 3.2 milyar liralık destekleme ödemeleri başladı / 14.05.22

Takvim 01:40
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