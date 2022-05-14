İsveç'te PKK skandalları bitmek bilmiyor! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusunu parlamentoya çıkardılar / 14.05.22

Finlandiya ve İsveçin NATO üyeliği sıcak gümdemde tartışılırken Terör örgütü PKKnın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydarın İsveç Parlamentosunda konferans düzenlediği skandalı ortaya çıktı. Her defasında PKKlılara ev sahipliği yapan İsveçin NATO üyeliği istemesine en büyük tepki Türkiyeden geldi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistanla ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistanın Türkiyeye karşı NATOyu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. dedi.