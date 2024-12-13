Ülkemizi UEFA Avrupa Liginde temsil eden Galatasaray, 6. haftada Malmö ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadelede Erik Botheimin golü ile 1-0 yenik duruma düştü. Davinson Sanchezin sakatlığı sonrasında oyuna giren Kerem Demirbayın asistiyle yeni transferlerden Elias Jelert skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrede Avrupa Liginin golcüsü Yunus Akgün sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip uzatmalarda skoru dengeledi ve maç 2-2 sona erdi. İşte Malmö - Galatasaray maçında yaşananlar ve atılan goller...