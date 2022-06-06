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7/24 Dinle Takvim İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı / 06.06.22
İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı / 06.06.22

İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı / 06.06.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı / 06.06.22

Takvim 02:22
02

Lafarge'in ardından 3 Fransız şirket hakkında daha suç duyurusu! Yemen'de insanlık ve savaş suçu... / 04.06.22

Takvim 01:50
03

Fenerbahçe, Karagümrük'te tekrar yıldızı parlayan Emre Mor için taarruza geçti / 01.06.22

Takvim 01:04
04

AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor! / 01.06.22

Takvim 01:46
05

Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca Jorge Jesus ile her konuda anlaştı / 28.05.22

Takvim 01:49
06

Bebek’teki rezillikte flaş gelişme! Savcılık ifadelerine Takvim.com.tr ulaştı: Dikkat çeken Uğur Dündar detayı / 06.06.22

Takvim 02:10
07

Paris Saint Germain, Fenerbahçeli Arda Güler'i transfer etmek için hamle yapmaya hazırlanıyor! / 06.06.22

Takvim 01:23
08

İstanbul'da ekipleri alarma geçiren olay! Şüpheli çantada el bombası bulundu / 06.06.22

Takvim 01:17
09

Ümraniye'de İETT otobüsü dehşet saçtı! Karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine çarptı / 06.06.22

Takvim 01:09
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