İsveç'te YPG/PKK destekçisi milletvekili krize yol açtı! Muhalif lider Ebba Busch: Kakabaveh ülkeyi rehin aldı / 06.06.22

Son dakika haberi! İsveçte Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabavehin ülkenin tüm güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirterek hükümetin Kakabavehin isteklerine boyun eğmemesi için öneri sundu. Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziranda Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti. Başbakan Andersson, Johansson hakkında verilen gensoru Mecliste kabul edilirse, hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı.