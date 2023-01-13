Son dakika haberi! İsveçte büyük skandal! Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmişti. Ancak adeta terör kampına dönen İsveçten rezil görüntüler gelmeye devam ediyor. İsveçin başkenti Stockholmda terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Başkan Recep Tayyip Erdoğanın maketini ayaklarından astılar. Skandala AK Partiden tepkiler peş peşe gelirken sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiği belirtildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğanı hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir. şeklinde konuştu. İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanının Türkiye ziyaretini iptal etti.