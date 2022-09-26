Son dakika haberi! İtalyadaki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalyanın Kardeşleri Partisi FdI lideri Giorgia Meloni, seçim sonuçlarının İtalyanların, FdI tarafından yönetilen merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret olduğunu söyledi. İtalyada yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı lider Giorgia Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerliyor. Meloninin İkinci Dünya Savaşından bu yana İtalyanın en sağcı hükümetini kurması bekleniyor. Peki, Meloninin Türkiyeye bakışı nasıl? İşte İtalyada yeni dönemin şifreleri.