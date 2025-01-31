Papa 2. Jean Paula suikast girişiminde saklı kalan gerçekler 44 yıl sonra ortaya çıktı. İtalyan yazar Ezio Gavazzeni PAPA ÖLMELİ isimli kitabında Tetiği çektiren ASALA deyip belge ve bulgular paylaştı. Buna göre; ASALA Vatikanı yıllarca tehdit etti. İç çatışmanın sonucu olarak Papanın infaz emri verildi. Ermeni terör örgütü Papadan kurtulup suçu Türklere yıkma planını devreye aldı. Beyruttaki ASALA kamplarında Teslim Töre tarafından eğitilen Mehmet Ali Ağca kiralandı. Suikasttan bir gün önce Ağcanın ASALAlı teröristlerle görüştüğü yakalanınca da Ben bir Ermeniyim. Ermenistan için yaptım dediği İtalyan arşivlerinde yer aldı. Peki, 1984 CIA raporu ne diyor? Mehmet Ali Ağcayı soruşturan ilk savcı ne dedi? Takvim.com.tr belgelere ulaştı.