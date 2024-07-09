Yeni sezonda uzun süredir elde edemediği şampiyonluğu kazanmak isteyen Fenerbahçe, birçok isimle transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek futbolcular kadar gidecek oyuncular da gündemde. Takımda yüksek bonservis beklenenler arasında Ferdi Kadıoğlu da bulunuyor. Milli yıldız pek çok takımın listesinde yer alıyordu. Ayrıca EURO 2024te gösterdiği performansla da yine adından söz ettirdi ve beklentileri her anlamda yükseltti. Ayrıca piyasa değerinde de yukarı doğru bir ivme görüldü. İtalyan medyasında ise dev bir takas haberi yer aldı. İşte detaylar...