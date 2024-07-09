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İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler / 09.07.24

İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler / 09.07.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler / 09.07.24

Takvim 01:59
02

Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı'dan günümüze hayvan hakları: "Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır" / 09.07.24

Takvim 06:01
03

PKK'nın 'teröristan' hayaline 'küresel' destek! Nike'tan 'kürdistan' propagandası... Netflix'in skandalları unutulmuyor / 09.07.24

Takvim 02:30
04

Galatasaray sağ bek transferinde ters köşe yaptı! Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue derken genç oyuncuya teklif yapıldı / 09.07.24

Takvim 04:33
05

Ankara "barış" dedi 'komisyon' önerdi! Rusya'dan yanıt gecikmedi... "Türkiye'nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz" / 09.07.24

Takvim 02:29
06

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı! / 09.07.24

Takvim 06:47
07

NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna'da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı / 09.07.24

Takvim 04:38
08

% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması

Takvim 10:44
09

Fenerbahçe'de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti / 09.07.24

Takvim 03:52
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