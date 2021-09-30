"İtibardan tasarruf olmazmış millet aç aç" algısı yapan Meral Akşener'in 3 milyon liralık lüks aracı ve özel jet gezileri / 30.09.21

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde yeni bir tiyatroya daha imza atıyor. Bugünkü durağı olan Kırşehir'de vatandaşlara hitap eden Akşener, "Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir kadın var bu ülkede. ‘İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!” şeklinde algı kokan ifadelerle hükümeti hedef aldı. Bu açıklamaların ardından "Millet aç" algısı yapan İYİ Parti liderinin kendi kullandığı lüks makam aracı ve özel jet akıllara geldi.