İtikaf üzerinden provokasyon yapan Alparslan Kuytul gözaltında! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı olayın iç yüzünü anlattı / 03.05.21

Diyanet İşleri Başkanlığının tarikatlar raporunda terör örgütü FETÖyü savunan bir grup olarak tanımlanan, “Silahlı terör örgütlerini övme” gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Alparslan Kuytulun Furkancılar hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti. Bir bekçinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla tam da Furkancıların aradığı provokasyon ortamı oluşmuş oldu. Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaptı. Öte yandan Takvimin haberleri sonrası itikaf oyununu deşifre olan eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal etmekten Adana’da gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise olayların iç yüzünü anlattı. İşte Çataklının o sözleri...