Diyarbakırın Bağlar ilçesinde 21 Ağustosta kaybolan ve arama çalışmalarının 19uncu gününde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran tüm Türkiyeyi yasa boğdu. Sıva ustası olduğu öğrenilen Nevzat Bahtiyar, Narinin amcası Salim Güranı işaret edip Narinin cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti dedi. Narinin cesedini para karşılığı muhtar amcasından alıp dereye gömdüğünü itiraf eden Bahtiyarın oğlu, Artık o insana baba demem. Altı kardeşiz ve bunu yapanın babamız olduğuna inanmak istemiyoruz ifadelerini kullandı.