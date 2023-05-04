7li koalisyon - Kandil hattında cereyan eden kirli pazarlıkların biri daha açığa çıktı. Kemal Kılıçdaroğlunun özerklik vaadi verip kucaklaşmak istediği HDPKKdan Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakırı Kürdistanın merkezi yapacağız çıkışı geldi. Cezaevlerinin kapılarını açıp tüm terör tutuklularını salacaklarını açık açık beyan eden HDPKKlı Azad Barış, Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz açıklamasını yaptı.Anayasayı sil baştan değiştireceğiz şeklindeki çıkış, akıllara PKK elebaşı Sabri Okun 100 yıllık Cumhuriyeti yıkacağız sözlerini getirdi.