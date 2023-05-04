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"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDPKK'dan 'Diyarbakır Kürdistan'ın merkezi olacak' çıkışı: "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" / 04.05.23

"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDPKK'dan 'Diyarbakır Kürdistan'ın merkezi olacak' çıkışı: "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" / 04.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"İttifakın diyeti bölücülük" demiştik! HDPKK'dan 'Diyarbakır Kürdistan'ın merkezi olacak' çıkışı: "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" / 04.05.23

Takvim 02:59
02

Şirin Payzın'ın AK Parti hazımsızlığı! SİHA-İHA reklamlarını hedef aldı / 04.05.23

Takvim 01:36
03

Takvim.com.tr gündeme getirmişti! The Economist’te yer alan 7’li koalisyonun yıkım planına MHP’den çok sert tepki / 04.05.23

Takvim 04:05
04

Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu Demirtaş'a selam çaktı: Selahattin Demirtaş için adalet diliyoruz / 04.05.23

Takvim 02:59
05

AK Parti'nin yeni reklam filmi sosyal medyada ses getirdi! "Biz gerçekleştiririz çünkü inanıyoruz" / 03.05.23

Takvim 01:11
06

2023 son seçim anketi geldi! Milli irade Başkan Erdoğan diyor: AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ne, kim önde? / 04.05.23

Takvim 03:29
07

Al sana 'sosyal' komedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiki düştü: Erdoğan kıskançlığı kural ihlal ettirdi / 04.05.23

Takvim 00:59
08

Fed faiz kararını açıkladı! 16 yılın en yüksek seviyesi

Takvim 02:47
09

Başkan Erdoğan petrol müjdesi sonrası gençlere seslendi: "Gelin birlikte bakalım" / 03.05.23

Takvim 00:54
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