Son dakika haberleri... Müstakil seçim kararının ardından İYİ Parti ve CHP arasında yaşanan gerilimde sular durulmuyor. CHPli Ekrem İmamoğlu, İYİ Partideki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşeneri köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. İYİ Parti içindeki Ekremsel istifaların yanı sıra İstanbulda yaşanan afiş krizi ise henüz çözüme ulaşmış değil. İYİ Partinin İBB adayı Buğra Kavuncu, gazetecilerle buluşmasında afiş krizi hakkında henüz kendilerine net bir açıklama yapılmadığını ifade ederek Peki belediyede bu soruyu kime soracağız ifadelerini kullandı. Öte yandan kendisini metro fatihi olarak ilan eden Ekrem İmamoğlunun aslında en başarısız olduğu noktanın ulaşım olduğunu söyleyen Kavuncu, Ben daha yavaş gidiyorsam, trafikte daha fazla vakit harcıyorsam bu tabiri abartılı bulurum dedi. İBBnin 2023-2024 gelir kalemlerine ulaşılamadığına da tekrar değinen Kavuncu, Bu kaynak nereden geliyor? diye sordu.