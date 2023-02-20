Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, 6lı masa bileşenleri enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlunun binlerce insanımızın canına mal olan depremi Asrın felaketiymiş... şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemesi ve Akşenerin afet gününde seçim planları yapmasının gölgesinde İYİ Parti yine bir skandal imza attı. İPli Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından Ukrayna örneği vererek rezil bir algı operasyonuna soyunup hükümeti hedef gösterdi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.